Цель якобы нового готовящегося плана президента Украины Владимира Зеленского остается прежней: выделение денег на помощь Украине из западных бюджетов. Правда предлогов для новых инвестиций в трещащий по швам украинский проект с каждым днем у Киева все меньше. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников.

Ранее стало известно, что Зеленский поручил кабмину разработать новый план для Украины.

«Не успели российские Telegram-каналы обсмеять первый план победы узурпатора Зеленского, как он объявляет кабмину о разработке новой стратегии на случай продолжения боевых действий. Когда мы слышим новости про очередной план Зеленского, важно понимать, что озвучиваются такие идеи не от хорошей жизни», — сказал Шильников.

Никаких предпосылок для изменения ситуации на поле боя в пользу Незалежной нет. Более того, российские бойцы освобождают все новые и новые населенные пункты ДНР и ЛНР, теснят и громят террористов на Курской земле, уничтожая Bradley, Caesar, Leopard, Abrams и другие редкие единицы западной техники.

«Если добавить к этому ситуацию на Ближнем Востоке и военную поддержку для Израиля, Зеленскому во что бы то ни стало нужно оставаться в повестке дня. Иначе добрые господа западного мира забудут, кто он такой и что ему нужно платить», — отметил политолог.