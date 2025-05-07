Глава парламента Крыма обвинил Киев в попытке сорвать празднование Дня Победы

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Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что киевские власти могут попытаться сорвать празднование Дня Победы в России, сообщает РИА Новости .

Он прокомментировал участившиеся в последние дни атаки украинских дронов на российские регионы. Константинов уверен, что каждый такой инцидент является частью масштабного плана Киева по срыву празднования 80-летия Победы.

Глава крымского парламента заявил, что Украина таким способом хочет «создать атмосферу хаоса и страха», потому ВСУ действуют «на короткой дистанции».

В честь 80-летия Великой Победы президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. При этом киевский режим отказался поддержать инициативу.