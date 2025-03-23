Глава парламента Константинов: у Запада есть все основания признать Крым

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что у Запада есть все основания для признания российского статуса полуострова, сообщает РИА Новости .

Ранее издание Semafor писало, что Вашингтон может признать Крым российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине. Также обсуждается вариант, согласно которому Белый дом призовет ООН признать Крым частью РФ.

«Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что у западных лидеров имеются все основания для признания Крыма российским, так как жители полуострова воспользовались своим законным правом на самоопределение, которое является одним из важнейших в мировой политике.

Константинов добавил, что после 2014 года ни один международный эксперт, побывавший в Крыму, не усомнился в правоте местных жителей и в толковании юридических оснований референдума.