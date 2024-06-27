Глава МВД РФ призвал ООН оценить украинские удары по Крыму 23 июня

Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с замгенсекретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире организации и призвал дать оценку ударам киевского режима по Севастополю 23 июня, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram .

«Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане», — сказано в публикации.

Также Колокольцев выразил уверенность в неминуемом наказании, которое понесут все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории РФ.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нама заявил, что Соединенные Штаты стали главным спонсором терроризма, так как ВСУ ударили по Крыму их ракетами. Также американские специалисты снабдили киевских боевиков координатами целей.