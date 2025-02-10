Глава МВД Латвии Козловскис: границу с Россией могут закрыть за несколько часов

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал граждан республики воздержаться от посещения России и Белоруссии, так как в случае обострения ситуации государственная граница с этими странами может быть оперативно закрыта, сообщает РБК .

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума», — заявил Козловскис в эфире LSM.

Министр добавил, что при возникновении угроз со стороны соседних государств власти Латвии способны перекрыть границы всего за несколько часов.

Ранее временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин заявил, что более 20 тыс. граждан Латвии сделали запросы о способах переселения в РФ по итогам прошлого года. Дипломат не исключил, что решение латвийцев может быть обусловлено указом о переселении иностранцев, разделяющих традиционные ценности.