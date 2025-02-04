Дипломат рассказал о стремлении тысяч латвийцев уехать в Россию

Более 20 тысяч латвийцев сделали запросы о способах переселения в Россию, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«За прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций», — сказал дипломат, отметив, что годом ранее было несколько тысяч контактов по такому же поводу.

Касаткин не исключил, что стремление латвийцев может быть связано с принятым в России указом о переезде иностранцев, разделяющих традиционные ценности.

Ранее в России помогли латвийскому добровольцу СВО получить российское гражданство.