Идеологическое переселение: в 2024 году в РФ переехало более 200 иностранцев

Депутат Бутина: чаще всего в РФ переезжают люди из Франции и Германии

Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что с сентября по декабрь 2024 года в Россию переехали около 200 иностранцев, разделяющих ценности государства, сообщает Life.ru .

Куратор программы Мария Бутина заявила, что чаще всего в РФ переезжают граждане Франции, Германии, Австралии, США и Италии.

Переезд чаще всего выбирают люди с семьей и состоянием: они продают свою недвижимость и бизнес на Родине, но сначала обычно приезжают по обычной туристической визе, чтобы поближе познакомиться с условиями. Среди них много преподавателей, IT-специалистов и поваров.

По отзывам переселенцев, в их странах постоянно снижается уровень жизни: портится экономическая ситуация, на улицах опасно, предприятия закрываются.

В августе 2024 года президент России подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Закон решает сразу две задачи: привлечение высококвалифицированных специалистов в различных отраслях экономики и выполнение запросов со стороны иностранцев.