Добровольцу СВО из Латвии помогут с российским гражданством

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Доброволец из Прибалтики возглавляет отряд «Буревестник», находится на СВО с первых дней.

У него возникли сложности с урегулированием правового положения в России.

«Мои коллеги из ГУВМ МВД России помогут урегулировать правовой статус гражданину Латвии, проходящему службу в зоне специальной военной операции», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Бойцу предложат обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации и предоставят временное убежище, отметила представитель министерства.