Добровольцу СВО из Латвии помогут с российским гражданством
Латвийскому бойцу СВО Чаку предоставят российское гражданство
МВД России поможет латвийскому бойцу СВО с позывным Чак предоставить российское гражданство, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Доброволец из Прибалтики возглавляет отряд «Буревестник», находится на СВО с первых дней.
У него возникли сложности с урегулированием правового положения в России.
«Мои коллеги из ГУВМ МВД России помогут урегулировать правовой статус гражданину Латвии, проходящему службу в зоне специальной военной операции», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Бойцу предложат обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации и предоставят временное убежище, отметила представитель министерства.