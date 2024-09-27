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Глава МО Британии Хили не стал отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о готовности снять запрет для ВСУ на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь России без поддержки такого решения со стороны США, пишет РИА Новости .

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент (России Владимир — прим ред.) Путин», — заявил он.

Министр добавил, что обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином то, как Великобритания и США могут поддержать «план победы» Владимира Зеленского и укрепить позиции Украины в ближайшее время.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин крайне аккуратен в вопросе оценок возможности ответа на удары западным оружием вглубь территории РФ.