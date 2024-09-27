Глава МО Британии Хили не стал отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России
Министр обороны Великобритании Джон Хили отказался отвечать на вопрос о готовности снять запрет для ВСУ на нанесение ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь России без поддержки такого решения со стороны США, пишет РИА Новости.
«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент (России Владимир — прим ред.) Путин», — заявил он.
Министр добавил, что обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином то, как Великобритания и США могут поддержать «план победы» Владимира Зеленского и укрепить позиции Украины в ближайшее время.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин крайне аккуратен в вопросе оценок возможности ответа на удары западным оружием вглубь территории РФ.