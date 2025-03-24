Глава МИД Венгрии заявил, что скоро встретится с российскими министрами в Москве

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что собирается в среду посетить Москву с официальным визитом, сообщает РИА Новости .

Глава МИД Венгрии хочет встретиться с российскими министрами. Он планирует обсудить ход переговоров России и США по Украине.

24 марта в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, проходят переговоры делегаций РФ и Соединенных Штатов. Стороны обсуждают ключевые вопросы и проблемы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

Как только РФ переговорит с США, американские делегаты планируют провести дополнительный раунд переговоров с Украиной.