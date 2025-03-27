Глава МИД Венгрии Сийярто пробежался по утренней Москве
Фото - © Пресс-служба правительства РФ/РИА Новости
Глава венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто поделился в соцсетях снимком с утренней пробежки в российской столице перед официальными встречами с министрами РФ.
«Набираемся сил», — подписал Сийярто пост, размещенный в соцсети Facebook*.
На опубликованном снимке видно, как венгерский дипломат в спортивной одежде бежит по Воробьевской набережной в Москве. На заднем фоне видно главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что собирается посетить Москву с официальным визитом. Он планирует обсудить ход переговоров России и США по Украине с российскими министрами.
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