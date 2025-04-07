Глава МИД Мали назвал условия урегулирования украинского конфликта

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп рассказал, что страны Сахеля поддерживают процесс мирного урегулирования между РФ и Украиной, но в нем должны быть учтены интересы безопасности России, сообщает РИА Новости .

Также он отметил, что мир между Россией и Украиной будет полезен в целом для мировой экономики и, в частности, стран Сахеля, так как это упростит поставку российских и украинских товаров нуждающимся в них странам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что и российский лидер Владимир Путин, и глава киевского режима Владимир Зеленский открыты для заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон готов выступить ключевым посредником в переговорах о прекращении огня между Москвой и Киевом.