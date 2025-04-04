Президент Франции Эммануэль Макрон готов выступить ключевым посредником в переговорах о прекращении огня между Москвой и Киевом, сообщает Bloomberg со ссылкой на Daily Telegraph.

Источники издания сообщают, что французский лидер якобы намерен лично взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти пути деэскалации конфликта.

Франция, сохраняющая каналы связи с Кремлем, может сыграть особую роль в поиске компромиссов. По мнению экспертов, Макрон стремится укрепить позиции ЕС в мирном процессе, особенно на фоне растущих разногласий среди западных союзников по вопросам дальнейшей поддержки Украины.

Официальных комментариев из Елисейского дворца пока не поступало, но, по некоторым данным, подготовка к переговорной инициативе уже ведется.

Ранее заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что европейские политики «внезапно заболели „русоманией“ в острой форме».