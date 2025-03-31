Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев поставил диагноз европейским политикам. По его словам, большая часть чиновников внезапно заболела «русоманией» в острой форме.

«Эта психическая патология возникает на почве биполярного аффективного преувеличения воздействия России на жизнь Европы и европейцев. Как правило состоит из двух чередующихся стадий: маниакальной и депрессивной», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что маниакальной стадии свойственны возбуждение и агрессивность, при этом объем атаки не соизмерим с реальными возможностями. В качестве примеров таких «пациентов» он привел главу Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Финляндии Александра Стубба.

Еще одна стадия — депрессивная. По мнению Дмитрия Медведева, она характеризуется меланхолией, упадком сил, расстройством пищевого поведения, членовредительством и ипохондрией. Чаще всего наблюдается у женщин — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас.

«Болезнь» также можно заметить у «гермафродитов», страдающих наркозависимостью. К таким он причислил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и украинского президента Владимира Зеленского. Что касается лечения, по словам зампреда СБ РФ, оно может быть только симптоматическое. Традиционные лекарства неэффективны.

«Наилучший лечебный эффект наблюдался в ходе совместного применения сильных седативных препаратов типа „Калибр“, „Оникс“, „Искандер“ и мощного многокомпонентного транквилизатора „Орешник“. В особо серьезных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа „Ярса“ и „Сармата“», — заключил Медведев.

Ранее зампред СБ РФ высказался негативно о Зеленском, отрицая его право на уважение. По мнению Медведева, утверждения генсекретаря ООН Антониу Гутерриша относительно законности украинской власти содержат двойную ложь.