Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался негативно о президенте Украины Владимире Зеленском, отрицая его право на уважение. По мнению Медведева, утверждения генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша относительно законности украинской власти содержат двойную ложь, пишет ТАСС .

В своем сообщении на английском языке в социальной сети X российский политик подверг критике. Медведев обосновал свою точку зрения тем, что Владимир Зеленский потерпел поражение, а возглавляемое им государство находится на грани исчезновения, сопровождаемого человеческими потерями.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерриш - ред.). Это, увы, двойная ложь. <…> Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев на английском языке в X.

Генсек ООН ранее выражал свою позицию о необходимости признания законности украинского президента. Между тем, российский президент Владимир Путин во время своего визита в Мурманск 27 марта предложил альтернативный вариант урегулирования украинского конфликта.

По мнению президента России, международный опыт демонстрирует возможность установления временной администрации под наблюдением Организации Объединенных Наций, что могло бы способствовать началу конструктивного диалога по украинскому вопросу.