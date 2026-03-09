Глава МИД КНР Ван И объяснил отношение к войне на Ближнем Востоке пословицей

Китайский министр иностранных дел Ван И выразил отношение Пекина к событиям, происходящим на Ближнем Востоке, пословицей, сообщает Газета.ru .

«Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным», — сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что Китай выступает за прекращение огня и боев на Ближнем Востоке. Как считают власти КНР, эта война не идет на пользу ни одной из сторон. А история не один раз показывала, что силой проблемы на Ближнем Востоке решить нельзя.

Ранее Ван И отметил, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.