Глава МИД Ирана Арагчи опроверг заявления о гибели высшего руководства страны
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, «насколько ему известно», верховный лидер страны Али Хаменеи жив. До этого о вероятном убийстве политика ЦАХАЛ заявляли на израильском 12 канале, сообщает «Осторожно, новости».
Арагчи отметил, что погибли двое иранских командиров. Однако высокопоставленные политики остались живы.
До этого израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.
Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.