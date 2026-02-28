Глава МИД Ирана Арагчи опроверг заявления о гибели высшего руководства страны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что, «насколько ему известно», верховный лидер страны Али Хаменеи жив. До этого о вероятном убийстве политика ЦАХАЛ заявляли на израильском 12 канале, сообщает « Осторожно, новости ».

Арагчи отметил, что погибли двое иранских командиров. Однако высокопоставленные политики остались живы.

До этого израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ во время ударов по Ирану якобы убил Хаменеи и ряд чиновников. Среди них начштаб вооруженных сил Саид Мусави, президент страны Масуд Пезешкиан, главнокомандующий армии Ирана Амир Хатами.

Иранские СМИ сразу опровергли информацию об убийстве высшего военно-политического руководства. Там говорили, что Хаменеи перевезли в безопасное место до атак США и Израиля, начавшихся утром 28 февраля.

