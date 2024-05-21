Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев

DPA: Бербок прибыла в Киев, но отказалась ехать в Харьковскую область

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев во вторник, 21 мая. Это уже седьмой визит главы немецкой дипломатии в столицу Украины с начала спецоперации РФ, сообщает Life.ru со ссылкой на агентство DPA.

В рамках нового визита на Украину Бербок планировала посетить и Харьковскую область, охваченную боями. Позднее от поездки германского министра под Харьков решили отказаться, объяснив это требованиями безопасности.

До этого глава МИД ФРГ заявляла, что у армии Украины появились большие проблемы в Харьковской области. Бербок отмечала масштабы наступления российских войск в регионе, в связи с чем призывала союзников усерднее помогать Киеву.

Ранее еще 12 государств выразили намерения присоединиться к инициативе ФРГ по отправке Украине средств противовоздушной обороны. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва помогут финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия.