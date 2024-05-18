Бербок назвала положение в Харьковской области драматичным

сегодня в 09:17

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что ВСУ на сегодняшний день имеют серьезные трудности в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

Бербок высказалась в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге.

«Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична». Анналена Бербок Глава МИД Германии

Ранее подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области.

Бербок также сообщала, что ВСУ необходимо предоставить больше оружия дальнего радиуса действия, чтобы можно было бить по целям глубоко по линии фронта.