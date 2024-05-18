Бербок назвала положение в Харьковской области драматичным
Фото - © Ministerie van Buitenlandse Zaken/Wikipedia.org
Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что ВСУ на сегодняшний день имеют серьезные трудности в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
Бербок высказалась в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге.
«Ситуация вокруг второго по величине города Украины крайне драматична».
Анналена Бербок
Глава МИД Германии
Ранее подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области.
Бербок также сообщала, что ВСУ необходимо предоставить больше оружия дальнего радиуса действия, чтобы можно было бить по целям глубоко по линии фронта.