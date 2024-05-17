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ВС РФ освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области за неделю

Подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Российские военные достигли успеха в результате активных боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военное ведомство перечислило населенные пункты, которые перешли под контроль России. Это Борисовка, Гатище, Бугроватка, Красное, Глубокое, Лукьянцы, Огурцово, Мороховец, Олейниково, Пыльная, Плетеневка, Стрелечья. ВС РФ продолжают движение вглубь области.

Также ВС РФ нанесли поражение солдатам и технике пяти бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и 15-го пограничного отряда. Они находились в районах Волчанска, Веселого, Нескучного, Дергачей, Красного. Военные отразили 21 контратаку противника в районах Тихого, Глубокого и Старицы.

Всего ВСУ потеряли до 1175 солдат, 10 танков, 14 бронированных машин, 45 автомобилей, 13 машин РСЗО (из них шесть чешских Vampire), 26 орудий полевой артиллерии и пять машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили более 200 квадратных километров Харьковской области. Также частично освобождена и северная часть региона.