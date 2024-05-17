Ганчев: ВС РФ освободили более 200 кв км Харьковской области

сегодня в 14:20

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили более 200 квадратных километров Харьковской области. Также частично освобождена и северная часть региона, сообщает РИА Новости .

Ганчев заявил, что ВС РФ активно продвигаются вглубь территории. В данный момент проходят зачистки в городе Волчанске.

«Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров», — подчеркнул Ганчев.

Он отметил, что темп продвижения армии России серьезный. На этом фоне солдат ВСУ охватывает паническое настроение. По словам местных жителей, многие украинские бойцы не хотят воевать против ВС РФ и дезертируют.

Ранее президент России Владимир Путин назвал цель прорыва российской армии в Харьковской области. Глава государства заявил, что у страны нет настроя взять Харьков.