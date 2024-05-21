Еще 12 стран хотят присоединиться к инициативе ФРГ по отправке Киеву ПВО

Еще 12 государств выразили намерения присоединиться к инициативе ФРГ по отправке Украине средств противовоздушной обороны, пишет РБК со ссылкой на Минобороны Германии.

«Многочисленные партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по усилению украинской ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва помогут финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия», — говорится в публикации.

Германия в апреле запустила программу IAAD. Власти хотят сформировать коалицию по отправке Киеву противовоздушных систем Patriot, Iris-T, Skynex, а также самоходок Gepard.

Европейский союз, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца, собирается поставить Украине семь ЗРК Patriot. Берлин всего направил уже три таких комплекса.