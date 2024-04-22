Глава Ленобласти прибыл в Кыргызстан

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прилетел в Кыргызстан. Рабочий визит главы региона стартовал 22 апреля, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Telegram-канала правительства Ленобласти.

Ранее Дрозденко сообщал о проведении масштабной реновации в школе в поселке Кикерино. По словам губернатора, учебное заведение входит в топ-10 лучших по России.

На ремонт школы в Кикерино потратили 324 миллиона рублей из бюджета Ленинградской области.

Дрозденко отмечал, что в учебном заведении построили новую спортплощадку и зоны отдыха, учебные классы, наладили инженерные системы и провели качественную облицовку здания.