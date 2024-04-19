В школе Ленобласти сделали ремонт за 324 млн рублей

сегодня в 16:35

Школу в ленинградском Кикерино привели в порядок за 324 млн руб

В школе в поселке Кикерино (Ленинградская область) провели масштабную реновацию, на которую выделили 324 миллиона рублей. Средства были взяты из регионального бюджета, сообщает «Бриф24» со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

По словам главы региона, после ремонта учебное заведение колоссально преобразилось. В школе заменили инженерные системы, возвели новую спортплощадку, зоны отдыха, учебные классы и провели качественную облицовку здания.

В кикеринской школе действует самоуправление, и учащиеся самостоятельно выбирают президента учебного заведения и его «кабинет министров».

По словам Дрозденко, школа входит в топ-10 лучших в России.