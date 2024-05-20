Глава Евросовета: ЕС скорбит вместе с иранским народом из-за гибели Раиси

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Глава Евросовета выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на гибель иранского президента Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Абдоллахияна и членов их делегации в авиакатастрофе. Мишель заявил, что ЕС скорбит вместе с иранским народом, сообщает RT .

Ранее информацию о гибели всех находившихся на борту вертолета, упавшем в Иране, подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури.

«ЕС выражает искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна, а также других членов их делегации и экипажа в результате крушения вертолета», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсетях.

Спасательная операция на месте крушения вертолета с Эбрахимом Раиси завершена. По информации госинформагентства ISNA, временно исполняющим обязанности главы Ирана станет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.