Глава ЕК пообещала европейцам борьбу, как на Украине

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В ЕК призвали европейцев бороться за свободу и суверенитет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев бороться за свободу и суверенитет, как это происходит на Украине, пишет РИА Новости .

«Я считаю, что наше поколение европейцев должно снова бороться за свободу и суверенитет… за которую воюют украинцы», — заявила политик на сессии Европарламента.

Глава ЕК отметила, что мир в будущем ожидает противостояние и нестабильность.

Поэтому расходы на оборону необходимо увеличить и создать в Европе единый рынок вооружений, добавила она.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что украинский конфликт разрешится путем переговоров.