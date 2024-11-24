Меркель: военного решения по Украине не будет

Экс-канцлер ФРГ Меркель уверена в диалоге Запада и России по Украине

Украинский конфликт разрешится путем переговоров, а не в результате военных действий, заявила заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит ТАСС .

В интервью британской газете The Times Меркель заявила, что поддерживает независимость Украины и действия по поддержке Киева Евросоюза

«Однако, я уверена, что… нам будет нужен диалог. Чисто военного решения не будет», — сказала политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России неприемлемы варианты «заморозки» ситуации на Украине. Российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва готова к переговорам.