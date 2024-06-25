Кадыров отреагировал на заявление СБУ о розыске главы вуза в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на заявление СБУ о розыске главы учебного заведения в Чечне.

Ранее СБУ возбудило уголовное дело против руководителя Российского университета спецназа имени.В.В.Путина Байбетара Вайханова.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал руководитель республики.

Ранее, также с иронией, Кадыров прокомментировал информацию о внесении его матери в санкционный список Евросоюза.