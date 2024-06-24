Кадыров иронично поблагодарил Евросоюз за санкции против его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично поблагодарил Евросоюз за 14-й пакет санкций в отношении России, в который вошла и его мать — президент Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна.

Он назвал внесение матери в санкционный список «щедрым подарком». По словам главы Чечни, женщина получила его за активную поддержку бойцов в зоне СВО.

«Я выражаю глубокую благодарность Евросоюзу за высокую оценку деятельности Аймани Несиевны и за такой приятный подарок. Ее включение в европейский санкционный список наряду с ранее введенными американскими санкциями является настоящим признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Также он напомнил, что фонд матери — благотворительный, занимается помощью обездоленным не только в России, но и в Африке. Также РОФ помогал Турции, пострадавшей от землетрясения, беженцам в Сирии и Палестине. По словам Кадырова, против матери ввели санкции с формулировкой «в связи с осуществлением программы перевоспитания украинских детей», которую он считает абсурдной.

«Да, фонд отправлял и продолжает отправлять гуманитарные грузы детям Донбасса, дает им возможность пройти реабилитацию после многолетних ужасов войны. Мы про это. А вы о чем, господа?» — добавил глава Чечни.

14-й пакет санкций в отношении России вступил в силу 24 июня. Евросоюз принял ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц. В том числе ограничения коснулись и транзита СПГ через порты Европы. При этом ЕС продолжит закупать российский газ, но запретит его реэкспорт.