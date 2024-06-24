Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России

14-й пакет санкций в отношении России вступил в силу. Евросоюз принял ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц, сообщает ТАСС .

В том числе ограничения коснулись и транзита СПГ через порты Европы. При этом ЕС продолжит закупать российский газ, но запретит его реэкспорт.

В 14-й пакет санкций попала 61 организация из РФ, ОАЭ, Китая, Турции. Ограничения против фирм ввели на экспорт товаров двойного назначения.

Новый пакет санкций также включает запрет на продажу культурных и исторических ценностей, в которых «можно заподозрить» украинское происхождение, запрет на продажу товаров для проектов «Мурманск СПГ» и «Арктик СПГ-2» и так далее.

Ранее МИД Китая объявил о введении санкций против американской компании Lockheed Martin, которая производит оружие. Рестрикции коснулись трех «дочек» организации и введены из-за продажи вооружения Тайваню со стороны США.