Китай ввел санкции против американского продавца оружия из-за Тайваня

МИД Китая объявил о введении санкций против американской компании Lockheed Martin, которая производит оружие. Рестрикции коснулись трех «дочек» организации и введены из-за продажи вооружения Тайваня со стороны США, сообщает Газета.ru .

Дипломаты заявили, что решение Белого дома о продаже оружия Тайваню нарушает не только принцип «одного Китая», но и сразу три китайско-американских коммюнике. Вместе с этим в Пекине обвинили Вашингтон в крупном вмешательстве во внутренние дела КНР и попытке пошатнуть суверенность страны.

«Китай решил принять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего менеджмента Lockheed Martin», — заявлено на сайте китайского МИДа.

Рестрикции введены против трех дочерних компаний Lockheed Martin — Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Ventures и Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories. В санкционный список попали также гендиректор компании Джеймс Тайклет, главный операционный директор Фрэнк Сент-Джонс и финдиректор Джей Малаве.