«Гибридные атаки» и миграционный кризис: в чем Германия обвиняет Путина

сегодня в 13:58

Глава МВД Германии заявила, что Путин ведет «гибридные атаки» против Европы

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за миграционные кризисы в стране. Более того, она считает, что российский лидер ведет «гибридные атаки» против Европы, включая ФРГ, сообщает «Царьград» .

54-летняя Фезер является председателем регионального отделения Социал-демократической партии Германии в Гессене и первой женщиной, ставшей министром внутренних дел страны с 2021 года.

Эти действия, по мнению главы МВД, включают кибератаки на немецкие цифровые системы и акты дезинформации, нацеленные на дестабилизацию общества. Она подчеркнула, что Путин отвечает за рост случаев саботажа и шпионажа, вызванных поддержкой Германией Украины.

Фезер также назвала использование миграции инструментом дестабилизации. Она уверена, что Кремль пытается использовать миграционную политику для создания проблем в Европе.