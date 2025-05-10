Гибель индийского чиновника в Кашмире: Пакистан наносит ответный удар

По данным источников, близких к индийскому командованию, погибший занимал стратегически важную должность и отвечал за ключевые инфраструктурные проекты в приграничной зоне.

«Его смерть неминуемо повлечет за собой жесткие ответные меры со стороны Индии», — предупредил военный аналитик из Нью-Дели, отметив, что в столице уже проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Пакистанская операция началась с заявления о «возмездии» за недавние индийские удары. За последние сутки в регионе зафиксированы не только ракетные обстрелы, но и беспрецедентная кибератака, выведшая из строя часть энергосистемы Индии.