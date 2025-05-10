Пакистан нанес удар по Индии: атакованы военные объекты и энергосистема

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Взрывы прогремели сегодня на индийско-пакистанской границе, ознаменовав начало новой опасной фазы затяжного конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Geo.

Военные источники утверждают, что армия Исламабада начала «операцию возмездия», уничтожив стратегически важный ракетный склад предприятия BrahMos в Кашмире.

«Наши силы нанесли точечные удары по военной инфраструктуре, ответив на провокации Нью-Дели», — заявил представитель генштаба Пакистана.

По данным индийских СМИ, вслед за ракетными обстрелами авиабаз Удхампур и Патханкот последовала беспрецедентная кибератака. Источники в пакистанских спецслужбах утверждают, что «70% индийской энергосистемы выведено из строя».

В штатах Джамму и Кашмир уже зафиксированы масштабные блэкауты, а в приграничном Джаландхаре власти ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения в небе беспилотников.

Ранее Индия закрыла 32 аэропорта из-за угрозы атаки беспилотников.