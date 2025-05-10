Эскалация конфликта: Индия и Пакистан обменялись ударами

В индийском штате Пенджаб и спорном регионе Кашмир произошла опасная эскалация военного противостояния между Индией и Пакистаном, сообщает РБК .

По данным международных СМИ, в результате серии взрывов в Амритсаре и близ международного аэропорта Шринагар создалась чрезвычайная ситуация.

Индийские военные зафиксировали проникновение пакистанских беспилотников в 26 приграничных районах. Пакистанское командование заявило о перехвате шести индийских баллистических ракет, одна из которых упала на территории Пакистана. Взрывы в Амритсаре (штат Пенджаб) и у аэропорта Шринагар (Кашмир) свидетельствуют о расширении географии конфликта.

«Я хочу сообщить вам шокирующую новость, что Индия выпустила шесть баллистических ракет из Адампура. Одна из баллистических ракет упала в Адампуре, остальные пять ракет попали в район Амритсара», — сказал представитель армии Пакистана.

Пакистанские военные в официальном видеообращении назвали индийские ракетные удары «провокацией, требующей ответных мер». Индийская сторона пока не прокомментировала заявления об использовании баллистических ракет, однако подтвердила факт обнаружения множества вражеских БПЛА.