Германия требует исключить «Международный союз немецкой культуры»* из иноагентов

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Германия потребовала от России немедленно исключить «Международный союз немецкой культуры»* из реестра иностранных агентов, сообщает немецкое издание Deutsche Welle (DW)**.

23 октября Минюст РФ внес ООО «Мави Групп»* в список иностранных агентов. Компания распространяла в Подмосковье «Московскую немецкую газету». После этого газета объявила о приостановке самостоятельной работы до конца 2027 года. Реестр иноагентов также пополнил «Международный союз немецкой культуры»*.

В МВД Германии назвали это решение частью усиливающихся репрессий против гражданского общества.

Кроме того, Берлин рассматривает возможность продолжения поддержки немецкого меньшинства в России, которое насчитывает более 440 тыс. человек.

* «Международный союз немецкой культуры» признан иностранным агентом на территории РФ.

**Deutsche Welle — государственная международная телерадиоорганизация Германии, признанная иноагентом и нежелательной на территории РФ.

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