Германия срочно эвакуирует войска из Гренландии

Военнослужащим немецкой армии было внезапно предписано покинуть территорию Гренландии, а все ранее намеченные действия были в срочном порядке приостановлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

«Спешный вылет: команда разведывательной миссии бундесвера тайно вылетает из Гренландии! Bild обнаружил 15 военнослужащих и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули в аэропорту Нуука. Цель — Boeing 737 компании Icelandair», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что буквально за день до этого военных уведомили о продлении их пребывания на острове. Представитель пресс-службы миссии бундесвера пока не предоставил комментарии в ответ на запрос издания.

Группа, состоящая из 13 немецких военнослужащих, прибыла в Гренландию 15 января. О похожих намерениях заявляли и другие европейские государства, включая Данию, Францию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Великобританию и Словению.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп намеревается сделать Гренландию частью США. Он также намеревается ввести пошлины, которые начнут действовать с 1 февраля. Эту меру он хочет применить до момента, пока вопрос с Гренландией не будет улажен. В Лондоне уже заявили, что не готовы признать остров частью американской территории, даже если в обмен на это пошлины будут отменены.

