Лондон ни при каких обстоятельствах не признает Гренландию частью США

Власти Великобритании считают введенные Америкой пошлины совершенно необоснованными, об этом заявил премьер-министр Кир Стармер. Он отметил, что Лондон ни при каких обстоятельствах не согласится признать Гренландию частью территории США в обмен на аннулирование американских таможенных сборов, сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди отметила, что Великобритания никогда не согласится признать Гренландию частью США в обмен на отмену пошлины.

По словам Нэнди, будущее Гренландии — это право исключительно жителей Гренландии и Датского Королевства. Она отметила, что вышесказанное — принципиальная позиция Британии, о которой уже проинформированы союзники и друзья из американской администрации. Британское правительство не поддержит никакие действия, которые не получат одобрения народов Гренландии и Дании.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в размере 10% на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Данные меры будут действовать до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин будет увеличена до 25%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.