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Российский посол в Германии Сергей Нечаев в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил о систематических попытках ФРГ пересмотреть итоги Второй мировой войны.

По словам дипломата, немецкие власти отказываются признавать злодеяния Третьего рейха, включая блокаду Ленинграда, актом геноцида, ссылаясь на якобы выплаченные репарации.

«В Германии существует тезис, что страна уже „расплатилась“ за свои преступления, — отметил Нечаев.

При этом умалчивается, что эти выплаты покрыли лишь около 5% материального ущерба СССР». Посол подчеркнул, что подобная позиция ведёт к размыванию исторической правды о решающей роли Красной армии в разгроме нацизма и колоссальных жертвах советского народа.

Особое возмущение вызывает рекомендация МИД ФРГ земельным властям избегать приглашений российских и белорусских дипломатов на мероприятия к 80-летию освобождения Германии от нацизма.

Ранее Нечаев обвинил немецкие власти в систематической финансовой поддержке бывших членов СС.