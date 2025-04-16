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Посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил немецкие власти в систематической финансовой поддержке бывших членов СС, сообщает ТАСС .

По данным дипломата, десятки тысяч лиц, служивших в организациях, признанных Нюрнбергским трибуналом преступными, продолжают получать государственные выплаты как «жертвы войны».

Немецкая сторона объясняет эту практику компенсациями за ущерб здоровью, полученный во время службы, отрицая связь платежей с членством в СС.

Однако Москва усматривает в этом двойные стандарты, особенно на фоне избирательного подхода Берлина к выплатам блокадникам Ленинграда — в настоящее время компенсации получают исключительно евреи, пережившие блокаду.

Россия настаивает на необходимости равного признания всех жертв нацизма независимо от национальности, в то время как текущая немецкая практика, по мнению Москвы, фактически сохраняет элементы дискриминационной политики.