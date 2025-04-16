Нечаев: Берлин десятилетиями финансирует членов преступных организаций
Посол России в Германии Сергей Нечаев обвинил немецкие власти в систематической финансовой поддержке бывших членов СС, сообщает ТАСС.
По данным дипломата, десятки тысяч лиц, служивших в организациях, признанных Нюрнбергским трибуналом преступными, продолжают получать государственные выплаты как «жертвы войны».
Немецкая сторона объясняет эту практику компенсациями за ущерб здоровью, полученный во время службы, отрицая связь платежей с членством в СС.
Однако Москва усматривает в этом двойные стандарты, особенно на фоне избирательного подхода Берлина к выплатам блокадникам Ленинграда — в настоящее время компенсации получают исключительно евреи, пережившие блокаду.
Россия настаивает на необходимости равного признания всех жертв нацизма независимо от национальности, в то время как текущая немецкая практика, по мнению Москвы, фактически сохраняет элементы дискриминационной политики.