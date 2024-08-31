Германия освободила авиабазу в Нигере

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Немецкая армия освободила авиабазу в Нигере и отправила на родину последних военнослужащих, пишет « КоммерсантЪ » со ссылкой на AFP.

Из африканской страны вылетели пять грузовых самолетов, на борту которых находились 60 немецких военных и армейский груз.

Представители Бундесвера находились в стране с февраля 2016 года.

Переговоры о продлении соглашения сорвались, в том числе из-за того, что персонал больше не обладал иммунитетом от судебного преследования, указано в публикации издания.

Ранее Нигер покинули французские и американские вооруженные силы.