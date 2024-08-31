Германия освободила авиабазу в Нигере
Немецкие военные ушли из Нигера
Немецкая армия освободила авиабазу в Нигере и отправила на родину последних военнослужащих, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на AFP.
Из африканской страны вылетели пять грузовых самолетов, на борту которых находились 60 немецких военных и армейский груз.
Представители Бундесвера находились в стране с февраля 2016 года.
Переговоры о продлении соглашения сорвались, в том числе из-за того, что персонал больше не обладал иммунитетом от судебного преследования, указано в публикации издания.
Ранее Нигер покинули французские и американские вооруженные силы.