NYT: США вывели свои войска с последней базы в Нигере

США вывели войска с последней базы в Нигере, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с Соединенными Штатами. По нему на севере африканской страны была организована американская база дронов.

Власти африканской республики отметили, что соглашение было навязано. Кроме того, оно не отвечало интересам народа.

По первоначальным планам, полный выход США из Нигера должен был подойти к концу 15 сентября, но уже 5 августа американские военные покинули авиабазу 201 в городе Агадес на севере Нигера. Перед этим в июле они уехали с авиабазы 101 в Ниамее.