Германия направила Украине 56 бронеавтомобилей и 300 ударных беспилотников

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. В частности, Киев получит 56 бронеавтомобилей MRAP и ракеты для IRIS-T SLM и для IRIS-T SLS, сообщает РИА Новости .

Кроме того, Германия направит Украине 300 ударных беспилотников HF-1.

В качестве военной помощи Киеву направлены также боеприпасы для танка Leopard 1 и для боевых машин пехоты Marder. Помимо прочего Украина получит 41 тыс. единиц боеприпасов для систем ЗСУ Gepard.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время Германия не может обеспечивать Украине постоянное финансирование, но это будет возможно, если страна получит особый статус.

По словам канцлера Германии, если Украина все-таки получит статус специального финансирования, то это ни в коем случае не должно повлиять на внутренние дела ФРГ.