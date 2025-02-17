Шольц назвал условие для постоянного финансирования Украины
В настоящее время Германия не может обеспечивать Украине постоянное финансирование, но это будет возможно, если страна получит особый статус, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет ТАСС.
«Совершенно очевидно, что наша постоянная и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы примем решение о ее особом финансировании», — заявил Шольц.
По словам канцлера Германии, если Украина все-таки получит статус специального финансирования, то это ни в коем случае не должно повлиять на внутренние дела ФРГ. Выделенные для Киева средства должны формироваться не за счет сокращения инвестиций в развитие железнодорожной сети и строительства дорог, а также не за счет сокращения социальной поддержки и других нужд немецкого населения.
При этом Шольц подчеркнул, что по-прежнему считает, что Украину нужно поддерживать как финансово, так и предоставлением военной помощи.