Шольц назвал условие для постоянного финансирования Украины

В настоящее время Германия не может обеспечивать Украине постоянное финансирование, но это будет возможно, если страна получит особый статус, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, пишет ТАСС .

«Совершенно очевидно, что наша постоянная и необходимая поддержка Украины возможна только в том случае, если мы примем решение о ее особом финансировании», — заявил Шольц.

По словам канцлера Германии, если Украина все-таки получит статус специального финансирования, то это ни в коем случае не должно повлиять на внутренние дела ФРГ. Выделенные для Киева средства должны формироваться не за счет сокращения инвестиций в развитие железнодорожной сети и строительства дорог, а также не за счет сокращения социальной поддержки и других нужд немецкого населения.

При этом Шольц подчеркнул, что по-прежнему считает, что Украину нужно поддерживать как финансово, так и предоставлением военной помощи.