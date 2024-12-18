Герасимов пригрозил Западу ответными мерами «целесообразным» вооружением

сегодня в 14:29

На создаваемые иностранными государствами угрозы безопасности ВС РФ предпримут ответные меры. Они будут использовать то вооружение, которое посчитают целесообразным, заявил начальник генштаба России Валерий Герасимов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Из-за сложившейся геополитической ситуации РФ пришлось обновить ядерную доктрину. С 19 ноября 2024 года агрессивные действия в адрес России со стороны неядерной страны при поддержки ядерной считается их совместной атакой на государство.

«Порог сдерживания», по словам Герасимова, не определен международными обязательствами, которые давала РФ.

Он зависит от того, какие средства понадобятся для недопущения угроз, которые исходят от иностранных государств.

Ранее Герасимов заявил, что деструктивная политика привела Украину к зависимости от Запада.