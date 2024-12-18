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Герасимов: деструктивная политика привела Украину к зависимости от Запада

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что деструктивная политика киевского режима привела Украину к зависимости от Запада и утрате государственного суверенитета, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Герасимов рассказал, что вовлеченность стран Запада в противостояние с РФ на украинском направлении создает глобальные риски. Кризис на Украине — это ключевой фактор формирования военно-политической обстановки.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что Запад использует «в качестве заложников» украинцев, пытаясь нанести РФ стратегическое поражение. А деструктивная политика Киева, по его словам, привела к полной зависимости Украины от внешнего управления и финансирования.

Герасимов уверен, что следствием такой политики стала потеря Украины государственного суверенитета.

Ранее Герасимов озвучил чудовищные потери ВСУ. По его словам, они составили примерно 1 000 000 человек убитыми и ранеными.