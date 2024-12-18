Герасимов озвучил чудовищные потери ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что людские потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили примерно 1 000 000 человек убитыми и ранеными. Украинские силы также потеряли примерно 20 тысяч танков и бронированных машин, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными», — доложил военачальник.

Герасимов добавил, что с начала спецоперации армия Украины потеряла более 19 500 орудий полевой артиллерии и свыше 1500 пусковых установок систем залпового огня.

По словам начальника Генерального штаба, украинские войска в августа 2024 года устроили террористическую атаку на Курскую область из-за того, что Россия добивалась успехов на фронте. По его словам, целью вторжения ВСУ был «информационный эффект для западных спонсоров».