Герасимов объяснил, почему армия не сражалась за Асада

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что во время наступления оппозиции армия тогдашнего президента Сирии Башара Асада «не смогла оказать должного сопротивления», потому что у нее не было возможности вести регулярную боевую подготовку, а морально-психологическое состояние правительственных солдат было подорвано. Военачальник назвал причину такого исхода — длительный упадок экономики, вызванный «беспрецедентными санкциями» Запада, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В свою очередь, Россия предпринимала попытки сирийского мирного урегулирования в „Астанинском формате“, но это не устраивало прежде всего США и Великобританию», — добавил Герасимов.

По его словам, обстановка на Ближнем Востоке «неуклонно деградирует». Сложная ситуация также сохраняется в Йемене, Ливане и зоне конфликта Палестины и Израиля.

Герасимов, кроме прочего, подчеркнул, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа оказалась самой масштабной за все время регионального конфликта.

В ходе выступления начальник Генерального штаба ВС также заявил, что армия России выполнила все поставленные на 2024 год задачи.