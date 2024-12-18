Герасимов объявил о выполнении армией России всех задач

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Герасимов: ВС РФ выполнили все задачи в 2024 году

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что армия России выполнила все задачи, которые были поставлены руководством страны на 2024 год. Он также отчитался о полном перевооружении наземной группировки стратегических ядерных сил, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Подводя итоги деятельности Вооруженных сил в этом году, отмечу, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены», — сказал военачальник.

По словам Герасимова, российские войска продолжают развиваться — обновляются как средства вооружения, так и военная техника. Подготовленность подразделений и офицеров также повышается.

Начальник Генштаба подчеркнул, что при проведении спецоперации на Украине российская армия накопила большой опыт практического ведения боевых действий.

«Цели специальной военной операции безусловно будут достигнуты», — сказал Герасимов.

Глава Генерального штаба добавил, что в 2024 году в Сухопутных войсках ВС РФ сформировали 2 общевойсковые армии, армейский корпус, 16 соединений и 2 военных округа сформированы в 2024 году.

Военачальник также озвучил потери армии Украины с начала СВО, оценив их почти в миллион убитых и раненых. Ранее такую же оценку давал министр обороны России Андрей Белоусов.