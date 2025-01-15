Генсек НАТО Рютте призвал готовиться к войне

сегодня в 13:51

Чтобы предотвратить войну, необходимо к ней подготовиться, заявил генсек НАТО Марк Рютте на заседании Военного комитета блока на уровне начальников генштабов в Брюсселе, сообщает РИА Новости .

Генсек призвал страны альянса «переключить мышление на военное время». Он считает, что надо усилить оборону НАТО.

В этих целях Рютте предложил увеличить оборонные расходы. По словам политика, следует подготовиться к войне, чтобы предотвратить ее.

Между тем глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс обеспокоен ролью Китая в системе международной безопасности. Он считает, что Пекин якобы стал «основной стороной, обеспечивающей поддержку военным действиям России».

Бауэр призвал страны НАТО сплотиться.

Ранее стало известно, что альянс начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге. Они пройдут с 13 января по 26 февраля.